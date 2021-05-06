الذهب يرتفع مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأميركية

المصدر: رويترز

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء مع تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية، بينما ظل البلاديوم قرب مستويات قياسية مرتفعة مدعوما بمخاوف إزاء نقص في المعروض.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 2975.10 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول في سوق نيويورك، بعد أن هبط حوالي 0.8 بالمئة في جلسة الثلاثاء.

وزادت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.5 بالمئة لتبلغ عند التسوية 1784.30 دولار للأوقية.

وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات من مستويات مرتفعة سجلتها في وقت سابق بينما انخفض مؤشر الدولار من أعلى مستوى في أسبوعين، وهو ما يساعد في دعم المعدن الأصفر.

وتهدد العوائد المرتفعة جاذبية الذهب كأداة للتحوط في مواجهة التضخم لأنها تزيد تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، انخفض البلاديوم 0.36 بالمئة إلى 2972.80 دولار للأوقية بعد أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3017.18 دولار يوم الثلاثاء مدعوما بمخاوف من نقص في المعدن الذي يستخدم في أجهزة تنقية العادم بالسيارات لتقليل الانبعاثات.

ونزلت الفضة 0.34 بالمئة إلى 26.44 دولار للأوقية بينما هبط البلاتين واحدا بالمئة إلى 1224.80 دولار للأوقية. وسجل المعدنان كلاهما أعلى مستوياتهما في أكثر من شهرين في جلسة الثلاثاء.

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