روسيا تطالب موقع «تويتر» بإلغاء محتوى محظور بحلول 15 مايو

المصدر: موسكو - د.ب.أ

ذكرت هيئة مراقبة الإنترنت الروسية «روسكومنادزور» في بيان على موقعها الإلكتروني، أن موقع «تويتر» وافق على تسريع وقت رد الفعل على مطالبات الهيئة، كما وافق الطرفان أيضاً على إقامة خط اتصال مباشر، طبقاً لما ذكرته وكالة «بلومبيرغ» للأنباء أمس.

وكانت روسيا قد طالبت موقع «تويتر» بإلغاء محتوى محظور بحلول 15 مايو المقبل.

وكان متحدثان عن شركة «روسكومنادزور» وموقع «تويتر» قد أجريا محادثة جماعية في 28 أبريل.

وأبلغ موقع «تويتر» أيضاً عن خطط لإعداد خارطة طريق لجعل أنشطته في روسيا تتماشى مع القوانين المحلية. وكانت روسيا قد ألغت التهديد بحجب موقع «تويتر» في الخامس من أبريل الماضي، بعد إزالة محتوى مثير للجدل.

وفي خطوة أثارت مخاوف من تشديد الضوابط على الإنترنت، جعلت الهيئة التنظيمية، الشهر الماضي، المحتوى على «تويتر» أبطأ في التحميل، وهددت بحظر الخدمة بالكامل في غضون شهر في حال عدم حذف المحتوى الذي تم الإبلاغ عنه.

وتواجه «فيس بوك وتليغرام وتيك توك وغوغل»، أيضاً، تهديدات بالتغريم في روسيا بسبب عدم إزالة بعض المحتوى.

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