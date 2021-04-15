الذهب يرتفع مع انخفاض الدولار والعوائد

المصدر: رويترز

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس بدعم من ضعف الدولار وتراجع عوائد السندات الأميركية، بينما يترقب المستثمرون تقرير طلبات إعانة البطالة الأميركية الأسبوعي وبيانات مبيعات التجزئة لشهر مارس للحصول على مزيد من الوضوح بشأن تعافي أكبر اقتصاد في العالم.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 1744.60 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0807 بتوقيت جرينتش. وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.6 بالمئة إلى 1745.80 دولار للأوقية.

ونزل الدولار لأدنى مستوى في أربعة أسابيع مقابل منافسيه، مما يقلص تكلفة الذهب لحائزي بقية العملات.

في غضون ذلك، قبعت عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل عشر سنوات قرب أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع. ويقلص انخفاض عوائد السندات تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.

وقال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي جيروم باول أمس الأربعاء إن البنك المركزي سيخفض مشترياته الشهرية من السندات قبل التزامه برفع أسعار الفائدة.

ويترقب المستثمرون الآن طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأميركية وبيانات مبيعات التجزئة لشهر مارس المقرر صدورهما في وقت لاحق اليوم لاستقاء المزيد من المؤشرات بشأن تعافي أكبر اقتصاد في العالم.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ربحت الفضة 0.2 بالمئة إلى 25.47 دولار وزاد البلاديوم 1.7 بالمئة إلى 2721.96 دولار. وارتفع البلاتين 1.1 بالمئة إلى 1182.97 دولار.

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