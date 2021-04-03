مصر ومنظمة السياحة العالمية تبحثان ترويج «سياحة الطعام»

المصدر: الأقصر (مصر) - د ب أ





بحث وزير السياحة والآثار المصري، الدكتور خالد العناني، وأمين عام منظمة السياحة العالمية، زوراب بولوليكاشفيلي، الترويج لسياحة الطعام من خلال اختيار عدد من الأكلات المصرية التراثية الشهيرة لتقوم المنظمة بتبنى توزيعها.

ووفقا لبيان من وزارة السياحة والآثار، فإن المباحثات جرت على هامش الزيارة التي يقوم بها الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية لحضور موكب نقل 22 من مومياوات ملوك وملكات مصر القديمة، من المتحف المصري بميدان التحرير في وسط القاهرة، إلى المتحف القومي للحضارة المصرية في الفسطاط.

وبحسب البيان، فقد تم خلال اللقاء مناقشة بعض المبادرات الخاصة بتشجيع السياحة الريفية، بما يساهم في الحفاظ على التراث الطبيعي والثقافي الفريد لهذه المجتمعات وتحقيق سياحة أكثر استدامة وشمولية ومرونة.

من جانبه، قام الأمين العام للمنظمة، بتسليم الدكتور خالد العناني نماذج من المطويات التي تم إعدادها بين الوزارة والمنظمة، وتم خلالها اختيار عدد من الأكلات المصرية التراثية الشهيرة لتقوم المنظمة بتبنى توزيعها للترويج لسياحة الطعام التي تعد أحد أدوات الترويج السياحي الحديثة وتجذب الكثير من السائحين حول العالم.



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