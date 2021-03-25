روسيا تستأنف رحلاتها الجوية مع 6 دول

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

ستستأنف روسيا اعتبارًا من 1 أبريل الرحلات الجوية مع ست دول، وهي: ألمانيا وفنزويلا وسوريا وطاجيكستان وأوزبكستان وسريلانكا.

وبحسب وسائل اعلام روسية، فقد سمحت لجنة مكافحة انتشار فيروس كورونا الروسية باستئناف رحلات الطيران المدني مع الدول الستة، وذلك بعد تعليقها بسبب أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقالت اللجنة، في بيان لها اليوم، إن روسيا ستستأنف رحلات الطيران اعتبارا من 1 أبريل المقبل مع ألمانيا وفنزويلا وسوريا وطاجيكستان وأوزبكستان وسريلانكا.

ومنذ أغسطس الماضي، بدأت روسيا في استئناف الحركة الجوية تدريجيا مع الدول الأخرى. حيث جرى استئناف رحلات الطيران مع تركيا وتنزانيا وسويسرا ومصر والإمارات العربية المتحدة وبيلاروس وقيرغيزستان وكازاخستان وصربيا وكوريا الجنوبية واليابان وإثيوبيا وفنلندا وفيتنام والهند وقطر وكوبا وسيشيل وجزر المالديف.

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