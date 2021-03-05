مصطلح في العناوين.. «المستثمر الملاك»

المصدر: إعداد : سامح عوض الله

«المستثمر الملاك» AngeI Investor، معروف أيضاً باسم «الممول الملائكي»، وهو فرد ذو ثروة كبيرة، يقدم الدعم المالي للشركات الناشئة الصغيرة أو رواد الأعمال، مقابل حقوق ملكية في الشركة. وفي كثير من الأحيان، يتم العثور على «المستثمرون الملائكة» بين عائلة وأصدقاء رائد الأعمال.

وقد تكون الأموال التي يقدمها هؤلاء استثماراً لمرة واحدة لمساعدة الشركة على الانطلاق، أو تحفيزاً مستمراً لدعم الشركة خلال مراحلها المبكرة الصعبة، كونهم أفراداً يسعون إلى الاستثمار في المراحل الأولى من الشركات الناشئة. لكن هذه الأنواع من الاستثمارات محفوفة بالمخاطر، ولا تمثل عادة أكثر من 10% من محفظة «المستثمر الملاك».

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