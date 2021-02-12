استئناف العمل في خط "نورد ستريم 2" الاسبوع المقبل

المصدر: برلين - د ب أ





أفادت صحيفة "دير شبيجل" الألمانية، نقلا عن الشركات المشاركة في تحالف "نورد ستريم 2" بأن العمل في خط الأنابيب سيتم استئنافه الأسبوع المقبل، بعد أشهر من الانقطاع.

وتعمل الحكومة الألمانية حاليا على إقناع الإدارة الأمريكية الجديدة بقبول المشروع، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وتشمل المناقشات أخذ المزيد من مصالح الولايات المتحدة وأوكرانيا في الاعتبار كشرط.

ويهدف مشروع نورد ستريم 2 لنقل الغاز الروسي إلى ألمانيا وأوروبا.

كان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد انتقد المشروع، محذرا من أن دول أوروبا وألمانيا بشكل خاص قد تصبح رهينة لدى روسيا بسبب اعتمادها الزائد على إمدادات الطاقة الروسية.

وترى الولايات المتحدة في المشروع خطرا على أمن الطاقة، وفرضت عقوبات على سفينة روسية تشارك في المشروع .

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