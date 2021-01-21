شركة نفط أفريقية تعتزم شطب 500 وظيفة

المصدر: جوهانسبرغ - د ب أ

أفادت تقارير، بأن شركة النفط المملوكة للدولة في جنوب أفريقيا "بترو إس.إيه"، تعتزم خفض إجمالي عدد عمالها البالغ 1424 عاملا بمقدار الثلث، أي نحو 500 وظيفة.

ونقلت صحيفة "بيزنس داي" التي تصدر في مدينة جوهانسبرغ الجنوب أفريقية عن نقابة تحالف عمال الكيماويات والطاقة والورق والطباعة والأخشاب قولها، إن "الشركة تواجه صعوبات مالية نتيجة فشل عمليات التنقيب عن الغاز المكلفة وتراجع إمدادات النفط الخام للمصفاة التابعة لها".

وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى أن لجنة برلمانية كانت قد نشرت الشهر الماضي تقريرا قال إن خطة الإنعاش التي أعدتها الشركة قد تسفر عن شطب وظائف.

وكانت آخر مرة حققت فيها شركة "بترو إس.إيه" أرباحا في عام 2013، وهي واحدة من الشركات التي عانت من فضائح الفساد وسوء الإدارة خلال السنوات الأخيرة.



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