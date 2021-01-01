كوشنر يعتزم بيع سندات في إسرائيل

المصدر: إعداد: سامح عوض الله

قدمت شركة «كوشنر كوس»، الشركة العائلية لكبير مساعدي البيت الأبيض وصهر الرئيس الأميركي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، جاريد كوشنر، أوراقاً لجمع 100 مليون دولار على الأقل، عن طريق بيع سندات في إسرائيل، وفقاً لصحيفة «وول ستريت جورنال».

وأكدت الصحيفة أن الصفقة ستكون أول زيادة رأسمال للشركة في سوق السندات الإسرائيلية، وأكبر زيادة رأسمال غير مضمونة من قبل الشركة، التي قدمت الأوراق المالية في ديسمبر 2020 إلى هيئة الأوراق المالية الإسرائيلية، وستبيع السندات في «بورصة تل أبيب». وقال متحدث باسم الشركة إنها حققت سنوات من النجاح في العمل مع مؤسسات إسرائيلية كمقترض وشريك.

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