مصطلح في العناوين.. سوق الثيران

المصدر: إعداد : سامح عوض الله

يعبّر مصطلح «سوق الثيران» Bull Market، عن حال سوق المال عندما ترتفع فيها الأسعار أو من المتوقع ارتفاعها.

وغالباً ما يستخدم هذا المصطلح للإشارة إلى سوق الأسهم، لكن يمكن تطبيقه على أي شيء يتم تداوله، مثل السندات والعقارات والعُملات والسلع، وغيرها.

ونظراً إلى أن أسعار الأوراق المالية ترتفع وتنخفض بشكل مستمر أثناء التداول، فإن «سوق الثيران» عادة ما تكون مخصصة لفترات طويلة يرتفع فيها جزء كبير من أسعار الأوراق المالية، حيث تميل الأسواق الصاعدة إلى الاستمرار لأشهر أو حتى سنوات.

وتعدّ الارتفاعات الإيجابية في السوق أسهل طرق كسب المال للمبتدئين، كما أنها معيار صعب بالنسبة لمديري الصناديق النشطين.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news