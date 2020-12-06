"الذكاء الاصطناعي" يرصد التكدس المروري اعتماداً على بيانات "أوبر"

المصدر: سان فرانسيسكو - د ب أ

ابتكر فريق من الباحثين في الولايات المتحدة، معادلة خوارزمية للذكاء الاصطناعي لمساعدة خبراء المرور على رصد مواقع التكدس المروري في المدن والعمل على علاجها اعتمادا على بيانات تطبيق "أوبر" لخدمات النقل وغيره من التطبيقات الإلكترونية العامة المماثلة.

وأفاد الموقع الإلكتروني "تيك إكسبلور" المتخصص في التكنولوجيا، بأن البرنامج الجديد يحمل اسم "ترانسيك"، وقد ابتكره المختبر الوطني لمنطقة شمال غرب الباسيفيك التابع لوزارة الطاقة الأميركية، ويهدف إلى إتاحة البيانات الخاصة بحركة الطرق وتكدسات السيارات لخبراء المرور.

ويقوم البرنامج بإعداد خريطة ضخمة لحركة السير في مدينة معينة اعتمادا على الموارد المتاحة عبر التطبيقات الإلكترونية.

وقال مهندس الكمبيوتر، عارف خان، الذي أسهم في تطوير البرنامج إن "(ترانسيك) هو أداة محمولة يمكن الاستفادة منها في أي منطقة مدنية للتعرف على حركة السير وأماكن التكدسات المرورية".

ويتميز البرنامج بقدرته على تحديد الحركة المرورية اعتمادا على بيانات محدودة وغير متكاملة، حيث يستخدم تقنيات التعلم الاصطناعي للقيام بعمليات استدلال لمعرفة البيانات الناقصة.

وذكرت مديرة مشروع "ترانسيك"، كاثرين وولف: "نحن نعمل من أجل إتاحة خدمات البرنامج لجميع الدوائر البلدية في مختلف أنحاء الولايات المتحدة".

ويؤكد فريق الدراسة أنه من الممكن الاستفادة في البرنامج مستقبلا لتحديد مسارات السيارات ذاتية القيادة.

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