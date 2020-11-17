"تويتر" يطلق ميزة Fleets عالمياً خلال الأيام المقبلة

المصدر: دبي _ الإمارات اليوم





يهدف "تويتر" إلى خدمة المحادثة العامة، وهوالمكان الذي يلجأ إليه الناس لرؤية ما يحدث ويتحدثون عنه. إلّا ان البعض لا يشعرون بالراحة عند التغريد بسبب الطبيعة العلنية للتغريدات وبقائها في الصفحة الشخصية طوال الوقت، كما أنهم يشعرون بالضغط أحياناً لجمع الإعجابات أو الحصول على إعاده تغريد، ولهذا تبقى الكثير من التغريدات في قسم المسودات. ولإتاحة المزيد من الراحة للأشخاص، قام تويتر بالعمل على وسيلة من شأنها من تقليل الضغط عليهم حين يودّون الحديث عن أمر ما. واليوم ، تطلق المنصة ميزة Fleets، والتي تمكّن الجميع من الانضمام إلى المحادثة بطريقة جديدة من خلال أفكارهم العابرة أو الآنية.

تعتبر ميزة Fleets مخصّصة لمشاركة الأفكار العابرة أو الآنية والتي تساعد في بدء المحادثات، وتبقى لمدة 24 ساعة فقط. وتبيّن من خلال الاختبارات التي أجراها تويتر في البرازيل وإيطاليا والهند وكوريا الجنوبية، أن ميزة Fleets ساعدت الناس على الشعور براحة أكبر عند انضمامهم للمحادثة. كما أن الأشخاص الذين يمتلكون ميزة Fleets كانوا أكثر حماسة للمشاركة بالمزيد من المحادثات على تويتر سواء من خلال ميزة Fleets أو الرسائل الخاصّة. أما الأشخاص الجدد على المنصة، فوجدوا أن ميزة Fleets هي وسيلة أسهل لمشاركة ما يدور في خواطرهم. ولأنه ما يتم مشاركته عن طريق ميزة Fleets يختفى بعد يوم فقط، أعطى ذلك المزيد من الراحة للأفراد لمشاركة أفكارهم وآرائهم ومشاعرهم بشكل أكبر. وتعدّ هذه النتائج الأولية من الاختبارات، وتتطلع الشركة لمعرفة كيفية استخدام من قبل جمهور أكبر.

ويمكن للأفراد من تضمين تغريدات أو صور أو مقاطع الفيديو عند إنشائهم Fleets، كما أن لديهم خيارات متنوعة للخلفية والنصوص. و لمشاركة تغريدة عن طريق Fleets، ما على الأفراد سوى النقر على أيقونة "مشاركة" أسفل التغريدة، ثم على "مشاركة في Fleets" وإضافة رأيهم من خلال مشاركة النصوص أو الرموز التعبيرية. وسوف تتوفر الملصقات stickers وكذلك خاصية البث المباشر قريباً في ميزة Fleets.

ويمكن لمتابعين حساب ما رؤية Fleets في الجزء العلوي من الخط الزمني. ويمكن لأي شخص يرى ميزة Fleets في حال كان الحساب عام. وفي حال كانت الرسائل خاصّة مفتوحة، فيمكن عندها لأي شخص الرد على الـ Fleets المنشورة. ويمكن الردّ على Fleets من خلال إرسال رسالة خاصّة أو رمز تعبيري من الشريط السفلي للشاشة، ومن ثم متابعة المحادثة عبر رسائلكم الخاصّة.

من الجدير بالذكر أنه سيتم تحديث ميزة Fleets لاحقًا من خلال إضافة بعض الميزات الجديدة، وذلك بالاستناد إلى ملاحظات الجمهور. وتعتبر المنشورات التي تختفي بعد مدة زمنية محدودة موجودة منذ مدة، وأيقن تويتر أنها تعزز تجربة الأشخاص على المنصة. وستتوفّر ميزة Fleets للجميع على مستوى العالم لنظامي IOS و Android خلال الأيام المقبلة.

ويأتي هذا الإطلاق كجزء من هدف تويتر لجعل الأفراد يشعرون بالراحة والتحكم في محادثاتهم على المنصة. وتمنح ميزتي Fleets و التغريدات الصوتية التي تم إطلاقها مؤخراً الناس طريقة أخرى للتعبير عن أنفسهم وتسهل عليهم الانضمام إلى المحادثة. أما بالنسبة لتمكين الأشخاص من التحكم بشكل أكبر في محادثاتهم، تقوم إعدادات المحادثة التي تم إطلاقها أيضا موخراً في منع الردود غير المرغوب فيها من المحادثات المفيدة.

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