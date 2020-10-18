تعاون بين "بي إن آي" و"زوهو" لتمكين الشركات الإماراتية رقمياً

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة "زوهو" المتخصصة في التكنولوجيا، ومقرها دبي، عن دخولها في شراكة استراتيجية مع شبكة الأعمال الدولية "بي إن آي" في دولة الإمارات، لدعم الشركات المحلية في رحلتهم للتحول الرقمي.

وقال المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لـ"زوهو"، شريدار فيمبو، إن "خطة التحول الرقمي الذكية التي يمكنها الارتقاء بعمليات الشركات الجوهرية بشكل استراتيجي أصبحت ركيزة لا غنى عنها لاستمرارية الأعمال اليوم، بصرف النظر عن حجم المؤسسة، حيث يعزز التبنّي الرقمي، عندما يُنفذ بشكل مناسب، من قدرات الشركات على مختلف الأصعدة مثل تبسيط العمليات، وتعزيز تعاون الموظفين والتواصل الفعّال مع العملاء".

وأضاف فيمبو، في بيان، أنه "من خلال مبادرتنا المشتركة مع مؤسسة (بي إن آي) في الإمارات، فإننا نؤمن بأننا قادرين على إنشاء منصة تمكّن أصحاب الشركات المحلية من الالتقاء مع الخبراء في هذا المجال والإطلاع على تجربتهم في التحول الرقمي، والانتقال في نهاية المطاف إلى نظام تشغيل رقمي متكامل باستخدام حزمة تطبيقات منصة (زوهو وان)".

من جهته، قال المدير المحلي لـ"بي إن آي"، بيجاي راجنيكانت شاه، إن "المؤسسة تستفيد من قائمة أعضائها البالغ عددهم 270 ألفاً في 70 دولة لقيادة حركة عالمية من أجل مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على استئناف أنشطتها والعودة إلى مسار النمو"، مشيرا إلى أنه "من شأن الشراكة مع (زوهو) أن تبرهن على قيمنا الأساسية المتمثلة في دعم قطاع الأعمال الصغيرة من خلال التعاون".



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