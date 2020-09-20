ترامب: أعطيت موافقتي على صفقة شراء أوراكل لـ "تيك توك"

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم، إنه سيوافق على اتفاق يتيح لتطبيق تيك توك الشهير لمقاطع الفيديو القصيرة العمل في الولايات المتحدة بعد تهديده بحظر التطبيق المملوك للصين في أغسطس.

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض إنه "سيبارك" الاتفاق مع شركة أوراكل بعد أن عالجت المخاوف المتعلقة بالأمن القومي الأميركي.

ويستخدم حوالي 100 مليون أميركي تطبيق تيك توك، وقد عبر المسؤولون الأميركيون عن قلقهم بشأن بيانات المستخدم وإمكانية حصول الصين على تلك البيانات.

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