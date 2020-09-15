الذهب يسجل أعلى مستوى في نحو أسبوعين مع هبوط الدولار

المصدر: رويترز

بلغ الذهب أعلى مستوى في نحو أسبوعين، اليوم، في ظل ضعف الدولار ومع تحول اهتمام المستثمرين لاجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بحثا عن تفاصيل بشأن خططه لإبقاء أسعار الفائدة منخفضة بينما يهدف لرفع معدل التضخم.

وزاد الذهب في السوق الفورية 0.5 بالمئة إلى 1966.47 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما سجل في وقت سابق من الجلسة 1967.46 دولار وهو أعلى مستوى منذ الثاني من سبتمبر.

وارتفع الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.7 بالمئة إلي 1976.90 دولار.

وقال المحلل في إي.دي اند إف مان كابيتال ماركتس إدوارد مير " يبدو الذهب قويا بصفة أساسية بسبب الدولار الأضعف وانخفاض طفيف لعائدات سندات الخزانة الأميركية".

ونزل مؤشر الدولار مقابل منافسيه مما يجعل الذهب أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

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