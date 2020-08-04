"بيتزا إكسبرس" تدرس إغلاق 70 من مطاعمها

المصدر: لندن - (د ب أ)

أعلنت سلسلة مطاعم "بيتزا إكسبرس" اليوم أنها تدرس إغلاق نحو 70 مطعما في بريطانيا، ما يعني شطب ما يصل إلى 1100 وظيفة.

واضطرت الشركة إلى اتخاذ هذا القرار بسبب جائحة كورونا والجهود التي تبذلها لإعادة هيكلة ديونها الكبيرة.

وقالت الشركة، في بيان، إن "هذا القرار صعب للغاية. ولكن في ظل الأوضاع الحالية غير المسبوقة، فإن بيتزا إكسبرس تعتقد أن تقليل حجم أصولها سيساعدها على حماية 9000 وظيفة".

وتأسست الشركة عام 1965 ، ولديها 449 مطعما في بريطانيا، كما تشغّل مطاعم في العديد من الدول الأخرى.

وأغلقت شركة المطاعم جميع مطاعمها في بريطانيا في 23 مارس في أعقاب الإغلاق الذي فرضته الحكومة، إلا أنها أعادت فتح الكثير منها مؤخرا.

تجدر الإشارة إلى أن الشركة مملوكة منذ يوليو من عام 2014 لشركة "هوني كابيتال" الاستثمارية الصينية.

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