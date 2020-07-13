مؤسس في "علي بابا" يقلص حصته في الشركة.. تعرف على السبب

المصدر: شنغهاي - (رويترز)

أفاد الإفصاح السنوي لمجموعة علي بابا القابضة بأن المؤسس الشريك لها جاك ما قلص حصته في الشركة خلال العام الفائت إلى 4.8 بالمئة من 6.2 بالمئة، مما وفر له سيولة بقيمة 8.2 مليارات دولار وفقا لسعر السهم الحالي.

ويأتي التخارج بالتزامن مع تقاعد ما من منصب الرئيس التنفيذي لشركة التجارة الإلكترونية الصينية في سبتمبر وابتعاده عن أدوار رسمية والتركيز على الأعمال الخيرية.

ولم تكشف علي بابا عن متوسط سعر البيع الذي جرى به التخارج. وارتفع سعر سهمها حوالي 40 بالمئة منذ أعلن ما عن حيازته حصة 6.2 بالمئة في الشركة قبل عام.

ساهم في ارتفاع السهم بقوة نمو الأرباح بما يتجاوز التوقعات، حتى مع التباطؤ الحاد لاقتصاد الصين، إذ لجأ عدد أكبر من الناس لشراء السلع الضرورية عبر الإنترنت بسبب جائحة كوفيد-19.

كما قلص نائب رئيس علي بابا التنفيذي جوزيف تساي حصته في الشركة خلال الفترة ذاتها إلى 1.6 بالمئة من 2.2 بالمئة. وبلغت قيمة الأسهم التي باعها 3.3 بالمئة بحلول يوم الجمعة.

وقلص كل من ما وتساي من مشاركتهما في الأنشطة العادية للشركة منذ الإعلان عن تولي دانييل تشانغ منصب رئيس مجلس إدارة الشركة خلفا لما. وتولى منصبه رسميا في سبتمبر 2019.

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