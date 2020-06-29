الكويت تعيد تشغيل الرحلات في مطارها الدولي اعتباراً من أغسطس

المصدر: الكويت ــ رويترز

أعلن المتحدث الرسمي باسم الحكومة الكويتية، أنه سيتم إعادة تشغيل الرحلات التجارية في مطار الكويت الدولي، اعتباراً من الأول من أغسطس المقبل، بعد إيقافها منذ بداية أزمة فيروس كورونا المستجد «كوفيد ــ 19».



وقال المتحدث باسم الحكومة في بيان على موقع «تويتر» إن مجلس الوزراء وافق على خطة من ثلاث مراحل لتشغيل الرحلات التجارية في مطار الكويت الدولي ذهاباً وإياباً، اعتباراً من أول أغسطس، بنسبة تشغيل لا تزيد عن 30% وفق الاشتراطات الصحية.



يشار إلى أن الكويت علقت الرحلات من مطار الكويت الدولي وإليه في 13 مارس الماضي بسبب انتشار فيروس «كورونا».





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