"كورونا" تغلق مصنعاً لـ"بيبسي" في هذه العاصمة

المصدر: بكين - (أ ف ب)

حظرت الصين اليوم استيراد منتجات شركة "تايسون فودز" الأميركية وأمرت بإغلاق مصنع تابع لشركة بيبسي في بكين، وذلك في إطار حملة لاحتواء تفشي كوفيد-19 عبر مواد غذائية قد تنقل الفيروس الذي رصدت السلطات مؤخرا بؤرا جديدة له في العاصمة.

وأعلنت بكين الأحد تسجيل 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، فيما السلطات بصدد إخضاع أكثر من مليوني شخص لفحوص بهدف احتواء بؤرة جديدة لوباء كوفيد-19 في العاصمة.

وأعلنت المديرية العامة للجمارك "تعليقا موقتا" لاستيراد الدجاج المثلّج الذي تنتجه شركة "تايسون فودز" الأميركية، بعد رصد تفش للوباء في أحدى المنشآت الإنتاجية التابعة للشركة في الولايات المتحدة.

وجاء في البيان أن المديرية ستصادر منتجات الشركة التي وصلت إلى الصين.

كذلك أمرت السلطات شركة "بيبسيكو" الأميركية للمواد الغذائية والمشروبات بإغلاق أحد مصانعها في بكين بعدما تبينّت إصابة عدد من الموظفين بفيروس كورونا، وفق ما أعلنت المتحدثة باسم الشركة فان جيمين.

وأوضحت المتحدثة أنه تم تتبّع 87 شخصا خالطوا المصابين ووضعوا في الحجر الصحي.

وسجّلت الصين أكثر من 220 إصابة في بؤر جديدة في بكين تقول السلطات إن مصدرها سوق شينفادي، مركز التزود الرئيسي بالفاكهة والخضر في العاصمة. واكتشف الفيروس خصوصاً على ألواح تقطيع سمك السلمون المستورد.

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