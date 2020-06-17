" زووم" تشفر المكالمات لجميع المستخدمين اعتبارا من هذا التاريخ

المصدر: (رويترز)





قالت شركة زووم فيديو كوميونيكيشنز لخدمات الاتصالات المرئية اليوم إنها تعتزم تشفير مكالمات الفيديو من طرف إلى آخر بجميع خدماتها المجانية والمدفوعة للمستخدمين وطرح نسخة تجريبية في يوليو.

وقالت الشركة إنها في سبيل منع إساءة الاستخدام، ستتيح هذه الميزة للمستخدمين الذين يقدمون رقم هاتف موثوقا فقط.

وكانت الشركة التي تتخذ من كاليفورنيا مقرا تعتزم في بادئ الأمر تدعيم التشفير للعملاء الذين يدفعون مقابل خدماتها فقط.

واجتذبت الشركة ملايين العملاء ممن يدفعون مقابل أو لا يدفعون أثناء تفشي فيروس كورونا الذي أجبر الناس على العمل من المنزل لكنها واجهت انتقادات بسبب أمور تتعلق بالخصوصية والأمن.

كما تعرضت زووم للانتقادات لعدم الكشف عن أن خدماتها غير مشفرة بالكامل من طرف إلى طرف.

وفرضت تايوان وألمانيا قيودا على استخدام زووم فيما حظرت شركة سبيس إكس لمالكها إيلون ماسك التطبيق بسبب مخاوف أمنية.

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