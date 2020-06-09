"مصر للطيران" و"ايركايرو" تسيّران رحلات جوية بين الإمارات ومصر

المصدر: أزاد عيشو – دبي

قال المدير العام لشركة "بالحصا للسياحة"، ناروز سركيس، إن شركة "مصر للطيران" ستسّير رحلات عودة بين دبي والقاهرة يومي 17 و18 يونيو الجاري لنقل المواطنين المصريين إلى وطنهم، لافتاً إلى أنه يتم التنسيق لتشغيل رحلات إضافية في الفترة المقبلة.

وذكر سركيس لـ"الإمارات اليوم"، أن أسعار تذاكر الطيران تبدأ من نحو 1400 درهماً بالنسبة لرحلات "مصر للطيران"، لافتاً إلى أن شركة "آيركايرو" ستشغل بدورها رحلة جوية بين أبوظبي والقاهرة في الرابع عشر من يونيو الجاري، مشيراً إلى جميع الرحلات تخضع لموافقات خاصة ومن المتوقع الإعلان عن رحلات إضافية خلال الأيام المقبلة.

وأوضح أن شركة العربية للطيران أعلنت عن عزمها تشغيل رحلات ستقلع من مطار الشارقة الدولي إلى مطار القاهرة الدولي ومطار برج العرب في الإسكندرية بين 11 و16 يونيو الجاري، مضيفاً: "من المتوقع لشركة (فلاي دبي) أن تعلن بدورها عن رحلات إضافية خلال الفترة المقبلة".

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