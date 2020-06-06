اتفاق مبدئي بين صندوق النقد ومصر بشأن مساعدات بقيمة 5,2 مليار دولار

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  • متابعة موقع الإمارات اليوم
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أعلن صندوق النقد الدولي الجمعة موافقته على منح مصر تمويلا بقيمة 5,2 مليار دولار لمدة عام واحد، لمساعدة البلاد على التخفيف من الأثر الاقتصادي لوباء كوفيد-19.
ولا يزال يتعيّن على المجلس التنفيذي للصندوق الموافقة على توفير الدعم عبر أداة التمويل السريع، التي تتيح للدول اختصار المفاوضات التي يتطلبها تأمين برنامج مساعدات اقتصادي كامل، وهو وقت لا تملكه معظم الدول التي تكافح للتعامل مع أزمة فيروس كورونا. 
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