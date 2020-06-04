ألمانيا تخفض معدلات ضريبة القيمة المضافة لتعزيز الاستهلاك

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن الائتلاف الحاكم وافق، أمس الأربعاء، على حزمة تحفيزية بقيمة 130 مليار يورو تستهدف تسريع تعافي أكبر اقتصاد في أوروبا من جائحة فيروس كورونا المستجد.

وحسم شركاء الائتلاف خلافاتهم بشأن حوافز لشراء سيارات جديدة وتقديم مساعدات للبلديات المثقلة بالديون، وهو ما يمهد الطريق أمام برنامج للإنفاق العام أكبر بكثير من حزم تحفيزية مماثلة أقرها شركاء ألمانيا في منطقة اليورو.

وقالت ميركل إن حزمة التحفيز تتضمن خفض معدلات ضريبة القيمة المضافة لتعزيز الاستهلاك.

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