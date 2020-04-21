"مصر للطيران" تشغل رحلة تستغرق 18 ساعة دون توقف

المصدر: أزاد عيشو – دبي

أظهرت بيانات نشرها مؤسسة "routesonline" المتخصصة بتتبع حركة الرحلات المجدولة في المسارات الجوية أن شركة "مصر للطيران"، تخطط لتشغيل رحلة جوية "عارضة" من دون توقف تستغرق 17 ساعة و55 دقيقة وهي الأطول على الإطلاق للشركة في يوم 27 أبريل الجاري.

وبحسب البيانات التي اطلعت "الإمارات اليوم"، على نسخة منها، فإن الرحلة رقم MS3056 ستنطلق من مدينة سيدني الأسترالية في الساعة الواحدة ظهراً باستخدام طائرة من طراز بوينغ 787-9 دريملاينر، لتقطع مسافة تبلغ نحو 8 آلاف و961 ميلاً، ورحلات الطيران العارض هي في الغالب رحلات غير منتظمة.

وتشكل المواد المُرَكَّبَة ما يصل إلى 50% من الهيكل الأساسي لطائرة بوينغ 787-9 التي تصل طاقتها الاستيعابية إلى 290 راكباً، ومنذ دخولها الخدمة في عام 2011، تحلق عائلة طائرات 787 على أكثر من 350 مساراً جوياً في جميع أنحاء العالم.