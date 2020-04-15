"كورونا" يزيد ثروة أغنى رجل في العالم 24 مليار دولار حتى الآن

المصدر: نيويورك - د ب أ

زادت ثروة مؤسس ورئيس شركة التجارة الإلكترونية "أمازون دوت كوم" وأغنى رجل في العالم، جيف بيزوس، منذ بداية العام الجاري مع ارتفاع سعر سهم الشركة نتيجة نمو نشاطها على خلفية جائحة فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19).



وكان سهم الشركة ارتفع أمس بسنبة 5% ليصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق وهو ما يستفيد منه بيزوس باعتباره مالكا لحصة رئيسة من الأسهم.



وبحسب مؤشر وكالة "بلومبرغ" للأنباء للمليارديرات، ارتفعت قيمة ثروة بيزوس منذ بداية العام بمقدار 24 مليار دولار إلى 138.5 مليار دولار.



وكان الطلب على خدمات شركة "أمازون دوت كوم" زاد بشدة منذ بداية العالم 2020 بسبب إجراءات مكافحة فيروس "كورونا" بما في ذلك تشجيع الناس على تجنب المتاجر المزدحمة والبقاء في المنزل لأطول وقت ممكن.



وفي الوقت نفسه تكافح الشركة لمواجهة الطلب المتزايد مع اضطرار العملاء للانتظار لوقت طويل حتى يتمكنوا من تسجيل طلباتهم لديها.



وفي حين تواجه الشركة اتهامات بعدم اتخاذ الإجراءات الكافية لحماية العاملين فيها من احتمالات العدوى بفيروس "كورونا"، لا يبدو أن المستثمرين توقفوا عند هذه الاتهامات وواصلوا شراء سهم الشركة.