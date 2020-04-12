"كورونا" يلحق أسوأ نمو اقتصادي في هذه الدول منذ 40 عاماً

المصدر: نيودلهي - رويترز

قال البنك الدولي اليوم، إنه من المرجح أن تسجل الهند ودول جنوب آسيا الأخرى أسوأ نمو لها منذ 40 عاما خلال العام الجاري بسبب تفشي فيروس "كورونا".



وأضاف البنك الدولي في تقريره "التركيز الاقتصادي في جنوب آسيا" أن من المرجح أن تظهر منطقة جنوب آسيا التي تضم ثماني دول نموا اقتصاديا يراوح بين 1.8 و2.8% هذا العام وهو ما يقل عن توقعاتها قبل ستة أشهر والتي كان يبلغ 6.3%.



ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد الهندي وهو أكبر اقتصاد في المنطقة بما يراوح بين 1.5 و2.8% خلال السنة المالية التي بدأت في أول أبريل.



وقدر البنك الدولي أن ينمو الاقتصاد بما يراوح بين 4.8 و5% خلال السنة المالية التي انتهت في 31 مارس الماضي.



وأفاد تقرير البنك الدولي بأن التبعات السلبية للأزمة العالمية تجاوزت دلائل النمو الاقتصادي التي كانت ملحوظة في نهاية العام 2019 ".



وتوقع البنك الدولي أن تشهد أيضا سريلانكا ونيبال وبوتان وبنغلادش تراجعا كبيرا في النمو الاقتصادي.



وأضاف تقرير البنك أنه من المتوقع أن تشهد ثلاث دول أخرى هي باكستان وأفغانستان والمالديف ركودا.



واعتمد تقرير البنك على بيانات على مستوى الدول كانت متاحة في السابع من أبريل الجاري.



وأدت الإجراءات التي اتخذت للتصدي لفيروس "كورونا" إلى تعطيل سلاسل الإمداد عبر جنوب آسيا التي سجلت أكثر من 13 ألف حالة حتى الآن وإن كانت أقل من مناطق كثيرة في العالم.



وأدت إجراءات العزل العام التي تم فرضها على مواطني الهند البالغ عددهم 1.3 مليار نسمة إلى تعطل كثيرين عن العمل وتعطيل شركات كبيرة ومتوسطة وأجبرت عمالا وافدين على النزوح من المدن إلى ديارهم في القرى.