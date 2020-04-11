مصر تشتري سكر من هذه الدولة

المصدر: القاهرة - رويترز

قال تجار اليوم إن شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية اشترت 100 ألف طن من السكر البرازيلي في مناقصة بسعر 275 دولارا للطن.

وكانت وزارة الزراعة البرازيلية قالت في بيان أمس إن البرازيل دخلت ثماني أسواق جديدة أو توسعت فيها مع محاولة الدول الحيلولة دون نقص محتمل في المواد الغذائية في خضم جائحة كوفيد-19.

وقالت الوزارة إن مصر أذنت لاثنين وأربعين مصنع لحوم بالتصدير إليها، بما في ذلك 27 مصنعا للدجاح و15 مصنعا للحم الأبقار.

أضافت الوزارة أن الصين حدثت قائمة لباعة منتجات الأسماك البرازيليين المرخص لهم ليصبح العدد الإجمالي 108، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ 2015.

ووافقت إندونيسيا على حصة استيراد إضافية قدرها 20 ألف طن من لحم الأبقار البرازيلي، بحسب بيان الوزارة.

وفتحت الكويت سوقها أمام لحم الأبقار البرازيلي، وستبدأ البرازيل أيضا في تصدير البيض المخصب إلى المغرب، وفقا للبيان.