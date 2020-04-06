"أبل" تنتج مليون درع واقية أسبوعياً

المصدر: سان فرانسيسكو- أ ف ب

أعلنت شركة "أبل" أنها ستبدأ قريبا إنتاج مليون درع واقية للوجه أسبوعيا للعاملين الطبيين الذين يكافحون تفشي فيروس "كورونا" المستجد.



وقال الرئيس التنفيذي للشركة، تيم كوك، في مقطع فيديو نشر على "تويتر"، إن شركة التكنولوجيا العملاقة قامت بتوفير 20 مليون قناع جراحي من كل أنحاء العالم للمساعدة في معالجة مشكلة النقص العالمي في هذه المعدات.



وأضاف أن الشركة صممت أيضا درع حماية شفافة وبدأت إنتاجا ضخما في مصانعها في الولايات المتحدة والصين.



وكتب كوك: " نخطط لشحن أكثر من مليون درع مع نهاية هذا الأسبوع".



وأوضح أن التوزيع الأولي سيتركز في الولايات المتحدة، لكن الشركة تأمل في "توسيع نطاق التوزيع بسرعة" ليشمل دولا أخرى.



وانضمت "أبل" إلى العديد من الشركات العالمية التي قامت بتعديل خطوط إنتاجها لتلبية الطلب الهائل على معدات الحماية، بما في ذلك شركة "برادا" الإيطالية.