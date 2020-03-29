أكبر منتج قفازات في العالم يتوقع عجزا مع انتشار "كورونا"

المصدر: كوالالمبور - رويترز

توقعت شركة "توب جلوف" الماليزية، التي تصنع واحدا من كل خمسة قفازات عالميا، عجزا في منتجها مع ارتفاع الطلب من أوروبا والولايات المتحدة بسبب اتساع نطاق تفشي فيروس "كورونا" بما يفوق طاقتها.



وقال رئيس مجلس الإدارة التنفيذي، ليم وي تشاي لـ"رويترز" بالهاتف إن الشركة مددت فترات التسليم لمواجهة زيادة الطلب.



وأضاف أن الشركة تلقت طلبيات في الأسابيع القليلة الماضية من أوروبا والولايات المتحدة بصفة أساسية تصل لمثلي طاقتها تقريبا، مشيرا إلى أن "توب جلوف" تستطيع إنتاج 200 ألف قفاز من المطاط الطبيعي والصناعي يوميا.



وتابع ليم: "بالطبع ثمة عجز، يزيدون الطلبيات بنسبة 100% ويمكننا زيادتها 20% فقط، لذا ثمة عجز بين 50 و80%".



وأشار إلى أن زخم المشتريات الاستثنائية، يستمر لثلاثة أشهر أخرى، لكن من المنتظر أن يظل الطلب قويا لمدة تصل إلى تسعة أشهر حتى مع بدء تباطؤ الطلب قليلا من آسيا، مبينا أنه لمواجهة هذا الوضع، عدلت الشركة فترة التسليم من 30 يوما لتصل إلى 150 يوما.