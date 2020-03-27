تراجع السياحة العالمية يهدد ملايين الوظائف

المصدر: مدريد - أ ف ب

توقعت منظمة السياحة العالمية اليوم، بأن يتراجع عدد السياح في العالم بنسبة 20 إلى 30% خلال العام الجاري بسبب فيروس "كورونا" المستجد، ما يهدد ملايين الوظائف.

وكانت الأمم المتحدة توقعت سابقا بأن يبلغ التراجع 1 إلى 3% مقارنة بالعام الماضي.



وتوقعت وكالة الأمم المتحدة المتخصصة ومقرها في مدريد أن تتراجع الإيرادات السياحية 300 إلى 450 مليار دولار، أي نحو ثلث عائدات عام 2019 التي بلغت 1.5 تريليون دولار.

وقال الأمين العام للوكالة، زوراب بولوليكاشفيلي، في بيان إن "السياحة من بين القطاعات الاقتصادية الأكثر تضررا"، مضيفا "واضح" أن ملايين الوظائف في القطاع مهددة.



ولفتت الوكالة إلى أن السياحة العالمية تراجعت بنسبة 4% خلال الأزمة الاقتصادية عام 2009 وفقط بنسبة 4% عام 2003 في أعقاب تفشي متلازمة "سارس" التي أودت بحياة 774 شخصا في أنحاء العالم.