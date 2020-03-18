السعودية تعلق عمل معظم أنشطة القطاع الخاص 15 يوماً

المصدر: القاهرة - رويترز

علقت السعودية اليوم، العمل في معظم أنشطة القطاع الخاص لمدة 15 يوما. وأصدرت توجيهات للشركات بتطبيق سياسة العمل من المنزل لمنع انتشار فيروس "كورونا".

وأصدرت وزارة الموارد البشرية توجيهات للشركات بإغلاق مكاتبها الرئيسة، وتقليص عدد الموظفين في المواقع الثانوية واتخاذ إجراءات للحد من الاختلاط بين العمال ومراقبتهم تحسبا لظهور أعراض العدوى.

كما حددت استثناءات للشركات التي توفر الغذاء والخدمات الصحية، إضافة إلى الشركات التي تقدم خدمات المرافق للوكالات الحكومية.

وألزمت الشركات بمنح الحوامل والموظفين الذين تتجاوز أعمارهم 55 عاما ومن يعانون من مشاكل صحية شديدة إجازة إضافية لمدة 14 يوما.

يشار إلى أن هذه الخطوة هي الأحدث في سلسلة من الإجراءات الصارمة التي اتخذتها السعودية لمكافحة تفشي المرض، بما في ذلك إغلاق المساجد والمدارس والمطاعم والمقاهي ومراكز التسوق، وكذلك وقف الرحلات الجوية الدولية والعمرة.