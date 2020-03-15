"المباني الكويتية" تخفض إيجارات المستثمرين وتغلق الأفنيوز بسبب كورونا

المصدر: الكويت - (رويترز)

قالت شركة المباني الكويتية اليوم إنها قررت عمل تخفيضات للمستثمرين وإعفاء بعضهم مؤقتاً من رسوم الانتفاع الشهرية (الإيجارات) بسبب فيروس كورونا، ومعلنة إغلاق مركز التسوق الضخم مجمع الأفنيوز في الوقت الراهن.

وتوقعت الشركة في بيان لبورصة الكويت انخفاض إيرادات مجمع الأفنيوز بين ستة وسبعة ملايين دينار (19.4-22.7 مليون دولار) بسبب هذه الخطوة.

وفي بيان آخر للبورصة، قالت الشركة إنها قررت اغلاق الأفنيوز بشكل مؤقت استجابة لقرار مجلس الوزراء القاضي بإغلاق المجمعات التجارية ومراكز التسوق.

وتوقعت أن يكون لهذا الإغلاق "أثر مالي سلبي من الصعب تحديده في الوقت الحالي".

وكان مجلس الوزراء قرر في اجتماعه الليلة الماضية إغلاق جميع المجمعات التجارية ومراكز التسوق باستثناء الخاصة بالمواد التموينية، وإغلاق مراكز الترفيه والتسلية الخاصة بالأطفال لوقف انتشار الفيروس.