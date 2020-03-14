«كورونا» يهدد 50 مليون شخص بفقدان وظائفهم في «السياحة والسفر» عالمياً

المصدر: أزاد عيشو ■دبي

توقّع المجلس العالمي للسياحة والسفر أن يعرّض تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وظائف نحو 50 مليون موظف في قطاع السياحة والسفر على الصعيد العالمي للخطر، مشيراً إلى أن تفشي الفيروس يمثل تهديداً خطيراً لهذا القطاع الحيوي.

ومع إلغاء الآلاف من الرحلات الجوية، وتعليق بعض أنشطة شركات السياحة والتأمين المرتبطة بالقطاع، دعا المجلس العالمي للسفر والسياحة الحكومات إلى اتخاذ خطوات عديدة لحماية هذه الصناعة، مثل إلغاء تأشيرات السفر أو تبسيطها قدر المستطاع، فضلاً عن تقليص الكلفة.

وأشار المجلس إلى أهمية تخفيض الضرائب على المسافرين مثل ضريبة السفر جواً، وتقليص الحواجز غير الضرورية في الموانئ والمطارات؛ لافتاً إلى أن هذه الصناعة تتيح نحو 319 مليون وظيفة، أي نحو 10% من مجمل الوظائف العالمية بنهاية عام 2018.

وأوضح أن انتشار «كورونا» سيؤدي إلى خسائر بقيمة 22 مليار دولار لقطاع السياحة العالمي.