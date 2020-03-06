"لوفتهانزا" تعتزم إلغاء أكثر من 7 آلاف رحلة جوية حتى آخر مارس

المصدر: كولونيا - د. ب. أ





أعلنت مجموعة لوفتهانزا الألمانية للطيران اليوم الجمعة اعتزامها إلغاء قرابة 7100 رحلة جوية في أوروبا حتى نهاية مارس الجاري، بسبب ضعف الطلب وانتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وكانت المجموعة التي تضم شركات لوفتهانزا والخطوط الجوية، السويسرية والنمساوية، ألغت أمس جميع رحلاتها إلى أحدى الدول اعتبارا من الأحد المقبل حتى 28 مارس.

كما قررت لوفتهانزا الأسبوع الماضي إلغاء رحلاتها من ألمانيا إلى الصين حتى يوم 24 ابريل، وسوف تستمر في الغاء رحلات الربط إلى طهران حتى 30 ابريل.

وخفضت لوفتهانزا كثافة الرحلات على خطوطها الجوية إلى هونج كونج، وسول بكوريا الجنوبية. وسوف يتم تجميد الرحلات بين مدينة ميونخ وهونج كونج خلال الفترة من 6 مارس حتى 24 ابريل. ومن الممكن إعادة حجز رحلات بديلة عبر فرانكفورت وزيوريخ في حالة توافرها خلال تلك الفترة.

وخلال الفترة من 5 مارس حتى 24 ابريل، سوف يتم تخفيض الرحلات على الخطوط الجوية من فرانكفورت وميونيخ إلى سول.

كما أعلنت لوفتهانزا اتخاذ مزيد من اجراءات خفض النفقات في ميزانيات الأفراد والمهمات والمشروعات.

وذكرت المجموعة أنها لا تستطيع حتى الآن تحديد تأثير مستجدات الأحداث الحالية على عائداتها. وذكرت أنها سوف تعلن نتائجها المالية يوم 19 مارس الجاري.