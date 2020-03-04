البنك الدولي يخصص 12 مليار دولار للتصدي لفيروس كورونا



أعلن البنك الدولي تخصيص 12 مليار دولار لمساعدة الدول للتغلب على الآثار الصحية والاقتصادية لتفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".

وقال البنك في بيان له أمس إن "هذا التمويل يهدف لمساعدة الدول الأعضاء على اتخاذ إجراءات فعالة للاستجابة للتخفيف من الآثار المأساوية التي يسببها الفيروس وتقليلها حيثما أمكن ذلك".

وأضاف أنه من خلال هذه الحزمة الجديدة السريعة ستساعد مجموعة البنك الدولي البلدان النامية على تقوية أنظمتها الصحية بما في ذلك تحسين سبل الحصول على الخدمات الصحية لحماية السكان من هذا الوباء وتدعيم أنشطة مراقبة الأمراض.

وأوضح البنك أن الحزمة المالية ستتيح تقديم منح وقروض منخفضة الفائدة من المؤسسة الدولية للتنمية للبلدان منخفضة الدخل وقروض من البنك الدولي للانشاء والتعمير للبلدان متوسطة الدخل مع استخدام كل أدوات عمليات البنك وتسريع إجراءات الصرف".

واشنطن - وام

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