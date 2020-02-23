الصين تشتري نصف هواتف الجيل الخامس في العالم

المصدر: سان فرانسيسكو - د. ب. أ



في الوقت الذي بدأت فيه شبكات الجيل الخامس للاتصالات تعمل تدريجيا في الولايات المتحدة، فإن السوق الأمريكية ليست السوق الأكبر للهواتف الذكية التي تعمل مع هذه الشبكات، حيث استحوذت الصين على الجزء الأكبر من مبيعات هواتف الجيل الجديد للاتصالات.

وبحسب تقرير صادر عن مؤسسة "كاونتر بوينت ريسيرش" لدرسات السوق فإن سوق الصين استحوذت على حوالي نصف مبيعات الهواتف الذكية المتوافقة مع شبكات الجيل الخامس في العالم خلال العام الماضي، حيث سيطرت شركة الإلكترونيات ومعدات الاتصالات الصينية هواوي والتي تنتج أيضا هواتف "هونر" على السوق في الصين مستحوذة على حوالي 75% من مبيعات هواتف الجيل الخامس فيها.

وأشار موقع سي نت دوت كوم المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن هواوي تعمل بقوة من أجل تعزيز وجودها في السوق المحلية في ظل الحظر المفروض عليها في السوق الأمريكية والذي حرمها أيضا من الاستعانة بمكونات وتطبيقات الشركات الأمريكية مثل نظام التشغيل أندرويد في أجهزتها.

وبحسب التقرير فإن هواتف هواوي وهونر هي التي سجلت نموا في مبيعاتها في الصين خلال العام الماضي في حين تراجعت مبيعات آيفون وشياومي بأكثر من 20% لكل منها.

وبلغ إجمالي مبيعات هواتف الجيل الخامس في العام الماضي على مستوى العالم حوالي 19 مليون جهاز، في حين من المتوقع وصول الرقم إلى 199 مليون جهاز خلال العام الحالي مع زيادة عدد شركات الاتصالات التي تقدم خدمات الجيل الخامس في مختلف أنحاء العالم