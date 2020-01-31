وفاة الرئيس التنفيذي لأوراسكوم للتنمية مصر في حادث مروري

المصدر: القاهرة - رويترز

ذكرت وسائل إعلام مصرية اليوم الجمعة أن رجل الأعمال المصري خالد بشارة توفى إثر حادث مروري وقع في وقت مبكر من يوم الجمعة جنوبي القاهرة.

وكان بشارة يشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للتنمية مصر التابعة للملياردير المصري سميح ساويرس.

انتقل بشارة إلى أوراسكوم للتنمية في يناير 2016 بعد أن شغل عدة مناصب تنفيذية في مجموعة شركات أوراسكوم التي يملكها الملياردير نجيب ساويرس.

تخرج بشارة من الجامعة الأمريكية بالقاهرة في عام 1993 وبدأ عمله في قطاع الاتصالات وفقا لصفحته على موقع لينكد إن.