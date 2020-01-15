مؤسس "أمازون" يتحدث عن حياته قبل 25 عاماً

المصدر: نيودلهي (د ب ا)

قال مؤسس شركة أمازون ورئيسها التنفيذي جيف بيزوس اليوم إن الشركة تعتزم استثمار مليار دولار للمساعدة في رقمنة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الهند.

وأضاف خلال إعلانه عن استثمارات للشركة خلال فعاليات في نيودلهي "قبل 25 عاما كانت أمازون شركة صغيرة. كنت لا أقوم فقط بإيصال الشحنات لمكتب البريد، ولكني كنت أقوم أيضا بتغليفها وإعدادها والقيام بكل ما تفعله الشركات الصغيرة".

وأوضح أن الشركة سوف تستخدم بصمتها العالمية لتصدير بضائع بقيمة 10 مليارات دولار مصنوعة في الهند بحلول عام 2025. وقال "أتوقع أن يكون القرن الـ21 القرن الهندي".

وزار بيزوس ضريح مهاتما غاندي. ومن المرجح أن يلتقى بكبار المسؤولين الهنود ويزور مومباي غداً، بحسب ما ذكرته قناة سي ان بي سي-تي في 18.

وقال اتحاد صغار التجار إن أعضائه يعتزمون تنظيم مظاهرات خلال زيارة بيزوس للاحتجاج على ما وصفوه بالممارسات غير العادلة من جانب أمازون.