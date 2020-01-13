شركة طيران تقدم اعتذاراً بعد نفوق كلب

المصدر: كانبرا (د ب أ)

اعتذرت شركة الطيران الأسترالية (كانتاس) بعد نفوق كلب خاص براكبة، أثناء نقله على متن رحلة من سيدني إلى بريسبان.

وقالت كاي نيومان في منشور طويل على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، الأسبوع الماضي، إن كلبها الذي يحمل اسم «ديوك»، وهو من نوع «بوكسر»، تُرك على مدرج المطار لأكثر من ساعة بعد تأخر رحلتها في 19 من ديسمبر الماضي، عندما كانت درجات الحرارة تقترب من 40 درجة في سيدني في ذلك الوقت.

وبحسب إجراءات شركة الطيران، يتم تحميل الحيوانات على متن الطائرات كآخر إجراء، وتفريغها أولا.

ورأت نيومان كلبها على المدرج، وقالت إنها «أصبحت حزينة للغاية، وبدأت في البكاء»، ولكنه تم إبلاغها بعد مكالمة هاتفية مع الطاقم الأرضي، أن كلبها بخير.

وكتبت: «ولكنه لم يكن على ما يرام».

وعندما وصلت إلى بريسبان، تحققت أسوأ مخاوفها.

وقالت نيومان على «فيسبوك»: «سمعت الكلمات التي لم أكن أرغب في أن أسمعها أبداً.. لدينا بعض الأخبار السيئة، نحن آسفون، ولكن كلبك لم ينج من الرحلة ونفق».

وأضافت: «لقد عانى كلبي المسكين من وفاة مريعة، لأنه تم تركه على المدرج... لقد كان من الممكن تجنب وفاته بنسبة 100%. لم يمارس موظفو شركة كانتاس واجبهم في تقديم الرعاية، كما لم يستخدموا أي حسن تمييز».

في تصريح لوكالة الانباء الألمانية، اليوم الاثنين، قال متحدث باسم شركة «كانتاس»: «نعرب عن تعاطفنا مع (كاي) بشأن وفاة كلبها، ديوك».