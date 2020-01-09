منجم في مصر يرفع إنتاج الذهب

المصدر: القاهرة - رويترز

أعلنت شركة سنتامين أن إنتاج الذهب في منجم السكري في مصر، في الربع الأخير من العام بلغ 148 ألفا و387 أوقية (أونصة)، بزيادة 51% مقارنة مع الربع السابق.

وأكدت الشركة ان إنتاج الذهب في 2019 بلغ 480 ألفا و529 أوقية (أونصة) بارتفاع 2% مقارنة مع العام السابق. وأشارت إلى أن توقعات الإنتاج لعام 2020 دون تغيير عند 510 إلى 540 ألف أوقية.

وتمثل نتيجة الإنتاج في الربع الأخير من العام الماضي تمثل إحدى أقوى النتائج الفصلية من السكري.