احذر توضيب هذه المستلزمات من الغرف الفندقية

المصدر: أزاد عيشو – دبي

تمتلك الفنادق والمنتجعات الفاخرة قوائم فحص يتم التدقيق فيها أثناء تسجيل الخروج، ويحق لها مطالبة النزلاء في حال فقدانها أو بالتعويض المناسب في حال خالف النزلاء الشروط والمعايير الخاصة بالإقامة.

يتم تأثيث المنتجعات والفنادق الفاخرة بالمنتجات والمستلزمات الأكثر جودة على الإطلاق، الأمر الذي يغري بعض النزلاء فيقررون أخذ ما أمكن وتوضيبها في حقائبهم قبل المغادرة، وتعتبر المناشف الأكثر شيوعاً ضمن قائمة المسروقات، إذ توفر معظم الفنادق مناشف فخمة وناعمة بشكل لا يصدق.

إلى جانب المناشف تعاني الفنادق أيضاً نقصاً كبيراً في أطقم رداء الحمام التي تتميز بتصاميم عصرية وأنيقة وهي عادة ما تكون أفضل بكثير من تلك المتاحة في المنزل، المسروقات من قبل النزلاء تطال أيضاً مستلزمات طاولة الطعام مثل السكاكين والشوكات والملاعق لاستخدامها في تزيين أدوات المائدة الخاصة بهم في منازلهم، وينبغي على الدوام الابتعاد عن هذه التصرفات التي قد تعرض النزيل لدفع غرامات مالية، وفقاً للشركات التي تدير المنتجعات الصحية.

وتوفر معظم الفنادق الراقية وسائد فاخرة ومريحة للغاية تغري بعض النزلاء الذين يفضلون دائماً الحصول على وسائد إضافية مجاناً وينطبق الحال أيضاً على الملاءات وأغطية الأسرة المصنوعة من أجود أنواع القطن، كما تحتوي الغرف على لوحات جميلة مثبتة على الحائط أو أعمال فنية تزين الطاولات، إذ يعتقد البعض أنها ستبدو جميلة في غرفة المعيشة الخاصة بهم، لكنهم قد يعرضون أنفسهم لمشكلات مع إدارة الفندق، وخلال السنوات الأخيرة لجأ بعض النزلاء إلى ابتكار طرق جديدة لسرقة المشروبات من الثلاجة الصغيرة من خلال إعادة تعبئتها بالماء والعصائر بعد الانتهاء من شربها لتجنب دفع تكاليفها.

ويلجأ الكثير من النزلاء إلى توضيب مستلزمات عدة مثل عبوات الشامبو والزينة ومستحضرات الاستحمام في حقائبهم قبل المغادرة، بما في ذلك النعال الدافئة التي يستخدمونها للتنقل بين غرفة الفندق ومرافق «السبا». قائمة المسروقات تطال أيضاً البطاريات المستخدمة في أجهزة التحكم عن بعد، فإذا تساءلت يوماً عن سبب عدم استجابة جهاز التلفزيون، تحقق من الجزء الخلفي لجهاز التحكم فقد تحصل على إجابة.