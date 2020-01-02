أسعار بيع البنزين والسولار في مصر

المصدر: القاهرة (د ب أ)

قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات النفطية في مصر، المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بيع بعض المنتجات النفطية بشكل ربع سنوي فى اجتماعها اليوم الخميس، تثبيت سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلية.

وبحسب قرار اللجنة تم الإبقاء على أسعار بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلية، عند مستوى 6.5 جنيهات للتر لبنزين 80 و7.75 جنيهات للتر لبنزين 92 و 8.75 جنيهات للتر لبنزين 95.

كما قررت اللجنة، الإبقاء على سعر بيع السولار عند مستوى 6.75 جنيهات للتر وتثبيت سعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والمخابز عند 4250 جنيها للطن، وذلك في ضوء ثبات تكلفة بيع وإتاحة تلك المنتجات البترولية في السوق المحلية، بسبب ارتفاع سعر برميل برنت في السوق العالمي خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر الماضيين، مقارنة بالربع السابق بنحو 1.7 % فقط وهو ما قابله ارتفاع في قيمة الجنيه المصري أمام الدولار وفقا لما هو معلن من قبل البنك المركزي المصري خلال نفس الفترة بنحو 2%.

يذكر أن قواعد عمل اللجنة تقضي بتغيير السعر بالزيادة أو النقص بما لا يزيد على 10% أو تثبيته كل ثلاثة شهور وفقا لتطورات أسعار النفط والعملة.