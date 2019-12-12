"سناب شات" تطلق ميزة جديدة حصرياً للمستخدمين بالشرق الأوسط

المصدر: دبي-الإمارات اليوم

أطلقت "سناب شات" ميزة Swipe Up to Call الجديدة حصرياً للمستخدمين في منطقة الشرق الأوسط، لتوفر للمستهلكين إمكانية الاتصال مع الشركات المعلنة عبر المنصة.

وتتيح خاصية Swipe Up to Call للعملاء إجراء مكالمة هاتفية مباشرة مع الشركة التي يرون إعلانها على منصة "سناب شات" دون أية رسوم إضافية على المستهلك، وتأتي استجابة لأنماط المستخدمين السائدة في منطقة الشرق الأوسط. فالاتصال ما زال حتى اليوم وسيلة يفضلها الكثيرون للتواصل مع الشركات، بدلاً من زيارة الموقع الإلكتروني أو تعبئة نموذج إلكتروني على الإنترنت في حال رغبوا بمعرفة المزيد من المعلومات عن المنتج أو الخدمة المعلن عنها.

وتتوفر الميزة الجديدة حالياً لجميع الشركات التي تقوم بالإعلان على منصة "ٍسناب شات" في منطقة الشرق الأوسط، ويمكنها اختبارها مقابل 20 دولاراً في اليوم فقط، وكانت "شركة الاتصالات السعودية" و"مجموعة زين" من أوائل الشركات المعلنة التي اتجهت للخاصية الجديدة.

وأشارت شركة "سناب" إلى أنه من المتوقع أن تشهد خاصية Swipe Up to Call إقبالاً واسعاً من الشركات الراغبة بالإعلان من مختلف القطاعات. وعلى سبيل المثال، سيكون بمقدور معارض السيارات تمكين العملاء من حجز مواعيد تجربة القيادة أو تحديد موعد للصيانة المقبلة، كما يمكن لقطاع الأغذية والمشروبات استخدام الميزة لتمكين المستهلكين من إجراء الحجز في المطاعم أو طلب التوصيل بسهولة،

كما يمكن استخدامها في حالات الاستفسارات العامة لخدمات العملاء.

وتمكن الخاصية الجديدة وكلاء العقارات الاستفادة منها عبر استعراض صور العقارات وتقديم خيارات مرنة للمستأجرين أو المشترين الراغبين بالتواصل مباشرة معهم عبر الاتصال.