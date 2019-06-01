مستثمرون يسحبون 10 مليارات من الأسهم عالمياً

المصدر: لندن - رويترز

شهدت صناديق الأسهم العالمية نزوح 10.3 مليارات دولار في الأسبوع الأخير مع إقبال المستثمرين على السندات الحكومية كملاذ آمن في ظل تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وفقدت الأسهم العالمية نحو ثلاثة تريليونات دولار من قيمتها في مايو، وسط تأجج المخاوف من ركود اقتصادي بسبب الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

وتفيد بيانات من «بنك أوف أميركا ميريل لينش» بأن الأسهم الأميركية شهدت نزوح 8.4 مليارات دولار. ويواصل المستثمرون العزوف عن الأسهم الأوروبية التي شهدت نزوحاً في 62 أسبوعاً من الـ64 أسبوعاً الأخيرة. وكان بنك «باركليز» قد أعلن، أول من أمس، أن انكشاف المستثمرين على الأسهم الأوروبية يتراجع «تراجعاً مطرداً» مع بقاء المنطقة «رهينة لعدم التيقن التجاري والفوضى السياسية».

واستقبلت صناديق السندات تدفقات للأسبوع الـ21 على التوالي، حيث ضخ المستثمرون 6.9 مليارات دولار على مدى الأسبوع المنتهي في 29 مايو الماضي، وفقاً لما أظهرته أرقام «بنك أوف أميركا ميريل لينش».