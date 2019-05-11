الذهب يستقر بعد سريان زيادة رسوم أميركية على سلع صينية

المصدر: عواصم ــ رويترز

تماسكت أسعار الذهب، أمس، متلقية الدعم من تزايد التوترات التجارية، بعد أن دخلت زيادة للرسوم الجمركية أمر بها الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، على سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار حيز التنفيذ، أمس، ما يضع المعدن النفيس على مسار تحقيق مكسب أسبوعي.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1284 دولاراً للأوقية (الأونصة)، مرتفعاً نحو 0.4% في الأسبوع.

كما تماسكت العقود الأميركية الآجلة للذهب، أيضاً، عند 1285 دولاراً للأوقية.

وانخفض الذهب لأدنى مستوياته، منذ نهاية ديسمبر 2018، أواخر الأسبوع الماضي، لكنه ارتفع 1.4% تقريباً منذ ذلك الحين.

إلا أن ارتفاع الذهب شهد ضعفاً نوعاً ما، على الرغم من العزوف عن المخاطرة بصفة عامة في السوق، بينما صعدت أصول أخرى تعتبر ملاذاً آمناً مثل الين، والفرنك السويسري. أما بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد ارتفع البلاديوم 1% إلى 1307 دولارات للأوقية، بعد أن انخفض ما يزيد على 4%، في جلسة أول من أمس لأدنى مستوياته منذ الرابع من يناير 2019، إلى 1263.85 دولاراً. ولايزال المعدن يتجه صوب الانخفاض للأسبوع الثاني على التوالي. كما ارتفعت الفضة 0.2% إلى 14.78 دولاراً للأوقية، بينما ازداد البلاديوم 1.6% إلى 858 دولاراً. وتتجه الفضة لتسجيل انخفاض للأسبوع الثاني على الترتيب، بينما يبدو البلاتين متجهاً صوب التراجع للأسبوع الثالث على التوالي.