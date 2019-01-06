تعرف إلى أخطر شركات الطيران لعام 2019

المصدر: أزاد عيشو – دبي

كشف موقع "إيرلاينز ريتينغ" المتخصص في قطاع الطيران عن قائمة بأخطر شركات الطيران خلال العام الجاري بناء على معايير عدة تتمثل في الحصول على الاعتماد من قبل المنظمات الدولية وعمليات التدقيق إلى جانب عدد الحوادث، ومدى اتباعها لمعايير وأنظمة السلامة في قطاع النقل الجوي، فضلاً عن عمر الأسطول.

وذكر الموقع أن الشركات الأقل أماناً حصلت نجمة واحدة أو نجمتين فقط من أصل سبعة نجوم تم وفقها تصنيف المئات من الناقلات الجوية، ويعتمد التصنيف بالنسبة للشركات الخطرة على المؤشرات الأقل نوعية في معايير صناعة الطيران، بالإضافة إلى عوامل أخرى.

وجاءت شركة Ariana في قائمة شركات الطيران الأقل أماناً للعام الجاري، وهي أكبر شركة طيران في أفغانستان تشغل عملياتها إلى محطات داخلية ودولية، ودخلت الناقلة الجوية القائمة السوداء للاتحاد الأوروبي قبل أعوام عدة، فيما حلت Blue wing Airlines شركة طيران الإقليمية التي تربط بين سورينام وغويانا والبرازيل ومنطقة بحر الكاريبي، في المركز الثاني ضمن القائمة.

وشملت قائمة الناقلات الجوية الأقل أماناً شركة Kam Air التي تتخذ من العاصمة الأفغانية مقرا لها وانطلقت أولى رحلاتها عام 2003، وهي أول شركة طيران مملوكة للقطاع الخاص في أفغانستان، إلى جانب شركة "تريجانا" التي تتخذ من مطار سوكارنو هاتا الدولي في إندونيسيا مركزا لعملياتها، ومن ضمن الشركات التي حصلت أيضاً على تصنيف نجمتين كل من شركة Nok Air التايلاندية وTara Air النيبالية.

ووفقاً لشبكة سلامة الطيران فقد شهد قطاع النقل الجوي ما مجموعه 15 حادثة مميتة للطائرات خلال العام الماضي أسفرت عن 556 حالة وفاة، مشيرة إلى أن عام 2018 كان واحدا من أكثر الأعوام أمانًا على الإطلاق بالنسبة للطيران التجاري على الرغم من بعض الحوادث البارزة.