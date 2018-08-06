3 دول عربية في القائمة السوداء لشركات الطيران

المصدر: أزاد عيشو – دبي

أظهرت القائمة المحدثة لـ"اللائحة السوداء" لشركات الطيران المحظورة في الاتحاد الأوروبي والتي تصدرها الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران (EASA)، وجود 3 دول عربية يحظر على الناقلات الجوية المسجلة فيها استخدام الأجواء الأوروبية.

وبحسب القائمة المحدثة، تضم الدول العربية، كل من السودان، وليبيا، وجيبوتي، إذ يحظر على الشركات المسجلة فيها من قبل الجهات التنظيمية، الطيران فوق أي مجال جوي لعضو من أعضاء الاتحاد الأوروبي، ويصل عدد شركات الطيران المذكورة في القائمة إلى 21 شركة تتبع هذه الدول بما فيها ناقلاتها الوطنية.

كما ضمت القائمة أيضاً الخطوط الجوية العراقية، واستحوذت شركات الطيران في منطقة إفريقيا الجزء الأكبر من القائمة تليها الشركات المسجلة في أوروبا الشرقية.

ونشرت أول لائحة في عام 2006 ضمن المرسوم القانوني رقم 474/2006 للمفوضية الأوروبية، وتضم القائمة المحدثة 23 دولة يسري عليها الحظر بشكل جزئي أو كلي.

وأوضحت الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران أنها تبذل أقصى جهد ممكن للتحقق من الهوية الدقيقة لجميع شركات الطيران في القائمة، إلا أنها تواجه صعوبات بسبب الافتقار إلى المعلومات المحيطة ببعض الناقلات الجوية،

وبينت الوكالة أنه يمكن السماح لشركات الطيران الخاضعة لحظر التشغيل بالعمل داخل الاتحاد الأوروبي باستخدام طائرات مستأجرة من شركة طيران لا تخضع لحظر التشغيل، شريطة الالتزام بمعايير السلامة ذات الصلة.