الهدوء يسيطر على أسهم الإمارات قبيل عطلة عيد الأضحى

سيطر الهدوء على تداولات أسواق الأسهم المحلية، في ختام تعاملات اليوم، وذلك قبيل بدء عطلة عيد الأضحى المبارك، وسط تباين في أداء المؤشرات الرئيسية وسيولة تجاوزت مليار درهم.



وتغلق الأسواق المحلية أبوابها خلال عطلة عيد الأضحى حتى يوم الثلاثاء القادم على أن يستأنف الدوام في الأربعاء الموافق 19 يونيو 2024.



وتوزعت السيولة بواقع 841.5 درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و171.8 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 289.7 مليون سهم عبر تنفيذ أكثر من 20.2 ألف صفقة.



واستحوذ سهم "العالمية القابضة" على النصيب الأكبر من التداولات في سوق أبوظبي بسيولة قاربت 181 مليون درهم وأغلق عند 407.5 درهم، تلاه سهم "ألفا ظبي" جاذباً نحو 97.2 مليون درهم وأقفل عند 12.22 درهم مرتفعاً بنسبة 5.34%، ثم سهم "أبوظبي الأول" مستقطباً 58.2 مليون درهم ليصل إلى مستوي 11.58 درهم.



وفي سوق دبي، تصدر سهم "إعمار العقارية" النشاط مستقطباً سيولة بنحو 37.2 مليون درهم وأغلق مرتفعاً بنسبة 0.26% عند مستوى 7.75 درهم، تلاه سهم "الإمارات دبي الوطني" جاذباً أكثر من 21.4 مليون درهم ليصل إلى 16.25 درهم بارتفاع 0.3%، ثم سهم "دبي الإسلامي" بسيولة 15.07 مليون درهم وأغلق مستقراً دون تغيير عند 5.59 درهم.