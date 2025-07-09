إطلاق خدمة المدفوعات بالعملات الرقمية في سوق دبي الحرة

وقّعت سوق دبي الحرة مذكرة تفاهم مع منصة «كربتو دوت كوم» (Crypto.com) الرائدة عالمياً في خدمات العملات الرقمية، لبحث إمكانية تفعيل المدفوعات بالعملات الرقمية وتطوير مبادرات تعاونية مشتركة، وذلك انطلاقا من التزام السوق الثابت بالارتقاء بتجربة المتعاملين وتعزيز الابتكار وتقديم أرقى الخدمات في قطاع تجزئة السفر.

وتمهّد مذكرة التفاهم الطريق أمام اعتماد المدفوعات بالعملات الرقمية في سوق دبي الحرة، سواء داخل متاجر السوق أو عبر الإنترنت، ما يتيح للمسافرين خيارات دفع مرنة وأكثر تنوعاً وابتكاراً، وتفتح آفاقاً واسعة لتوسيع مجالات التعاون من خلال الشراكات الاستراتيجية، وحملات التسويق المشتركة، وبرامج المتعاملين التفاعلية التي تستثمر نقاط القوة لدى كلا الجانبين.

جرى التوقيع على الاتفاقية، في المقر الرئيسي لطيران الإمارات بدبي، من قِبل كل من راميش كيدامبي، المدير التنفيذي لسوق دبي الحرة ومحمد الحكيم، رئيس العمليات، كريبتو دوت كوم الإمارات، وبحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مجلس إدارة سوق دبي الحرة.

وتعليقاً على توقيع الاتفاقية، قال كيدامبي: "تجسد هذه الاتفاقية التزامنا الراسخ بالابتكار وحرصنا على توفير مزيد من الراحة وخيارات الدفع المتطورة والمتنوعة لعملائنا، ونسعى في سوق دبي الحرة، التي تُعد وجهة عالمية تستقبل ملايين المسافرين، باستمرار إلى الارتقاء بتجربة التسوّق، انطلاقاً من إدراكنا التام بأن تبنّي حلول الدفع الرقمية يُعد خطوة مستقبلية واعدة تُضيف قيمة حقيقية لقاعدة عملائنا المتنوعة، وتدعم رؤيتنا للنمو المستدام."

من جانبه، قال إريك أنزياني، رئيس كريبتو دوت كوم والرئيس التنفيذي للعمليات: "سعداءٌ بتوقيع مذكرة التفاهم المهمة مع سوق دبي الحرة، استمراراً لاستراتيجيتنا الهادفة إلى توسيع استخدام العملات الرقمية في الحياة اليومية.

ويقدم هذا التعاون البناء مع شركاء مميزين مثل سوق دبي الحرة دفعة حقيقية لتعزيز قطاع الأصول الرقمية، وسيمكن الطرفان من تقديم حلول مالية مبتكرة للمتعاملين. ونتطلع إلى العمل معاً، ومواصلة تعزيز عروضنا في مجال العملات الرقمية في منطقة الخليج.

وأضاف آلان ياسين، رئيس كريبتو دوت كوم الشرق الأوسط: " نواصل التركيز على ابتكار حلول مالية رقمية متطورة ومتكاملة تُلبي تطلعات عملائنا، وتستفيد من إمكانات التمويل الرقمي وتسهم في دفع عجلة نمو هذا القطاع الحيوي.

وتشكل مذكرة التفاهم مع سوق دبي الحرة محطة مهمة في مسيرتنا، وتتيح لنا فرصة تحقيق أهدافنا بالتعاون مع شركاء بارزين في المنطقة. ونحن متفائلون بالإمكانات التي تحملها هذه الشراكة وبما تفتحه أمامنا من آفاق جديدة للابتكار والتوسع المستدام."

وتعكس هذه الخطوة الزخم الإيجابي والنجاح المستمر في أداء سوق دبي الحرة الذي شهد في النصف الأول من العام قفزات ملحوظة في المبيعات، والتي سجلت 4.118 مليار درهم إماراتي (1.128 مليار دولار أمريكي)، بزيادة قدرها 5.34% بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.

وتشكل خطط سوق دبي الحرة لاعتماد الدفع بالعملات الرقمية كخيار جديد ومبتكر للدفع، نقلة نوعية تُعيد رسم ملامح تجارة التجزئة في المطارات، حيث ستتيح عملية الجمع بين السهولة والأمان والابتكار والتقنيات المتقدمة، الفرصة للارتقاء بتجربة التسوق في المطارات إلى مستوى غير مسبوق من الحداثة والتطور.

وسيسهم إدخال المدفوعات بالعملات الرقمية في مساعدة السوق على تلبية مجموعة أوسع من رغبات وتفضيلات المتعاملين، ويعكس التزامها بالرؤية الوطنية لدولة الإمارات في تعزيز الابتكار ودفع عجلة التحول الرقمي في قطاعي التجزئة والخدمات المالية.

تواصل سوق دبي الحرة، الرائدة في تبنّي أحدث التقنيات ونسج أفضل الشراكات الاستراتيجية، دفع حدود الابتكار في مجال حلول الدفع الرقمية. فخلال السنوات الماضية، اعتمدت أنظمة مدفوعات متطورة مثل "Alipay" و"TerraPay"، وبفضل تعاونها مع أبرز مزوّدي خدمات الدفع، تعمل على بناء منظومة متكاملة وقادرة على مجاراة تحديات المستقبل، ما يعزز مكانتها كجهة مبتكرة في مجال تجارة تجزئة السفر على مستوى العالم.

وسيعكف الطرفان بعد ذلك على إجراء دراسات الجدوى ووضع خطط مفصلة لتطبيق حلول الدفع بالعملات الرقمية وتنفيذ المبادرات المشتركة المتفق عليها بموجب مذكرة التفاهم.