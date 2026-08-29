204 آلاف طالب وطالبة يعودون إلى 135 مدرسة خاصة بالشارقة

تستقبل منظومة التعليم الخاص في الشارقة أكثر من 204 آلاف طالب وطالبة مع انطلاق العام الدراسي 2026-2027 في 31 أغسطس الجاري، وسط توسع جديد في المنشآت التعليمية، ورفع جاهزية النقل المدرسي، وتكثيف الزيارات الرقابية وبرامج تأهيل الكوادر، ضمن حملة العودة إلى المدارس «مدرستي أسرتي».

وأعلنت هيئة الشارقة للتعليم الخاص اكتمال جاهزية منظومة التعليم الخاص في الإمارة لاستقبال العام الجديد، الذي يشهد افتتاح ست مدارس خاصة جديدة، ليرتفع إجمالي المدارس المرخصة إلى 135 مدرسة، في خطوة تعزز الطاقة الاستيعابية وتوسع الخيارات المتاحة أمام الأسر.

7 حضانات و5 مراكز طفولة مبكرة

ويمتد التوسع إلى قطاع الطفولة المبكرة، مع افتتاح سبع حضانات جديدة ترفع إجمالي الحضانات المرخصة في الإمارة إلى 161 حضانة، إلى جانب استحداث خمسة مراكز مرخصة للطفولة المبكرة.

ويعكس التوسع في المدارس والحضانات ومراكز الطفولة المبكرة نمواً في خريطة التعليم الخاص بالإمارة، بالتوازي مع ارتفاع الطلب على الخدمات التعليمية وتنوع احتياجات الأسر والمراحل العمرية المختلفة.

132 زيارة لاختبار الجاهزية

ولم تقتصر استعدادات العام الجديد على زيادة عدد المنشآت، إذ نفذت الهيئة 132 زيارة ميدانية للتحقق من جاهزية المدارس قبل استقبال الطلبة، في إطار مراجعة الاستعدادات التشغيلية والتأكد من قدرة المنشآت على بدء الدراسة وفق المتطلبات المعتمدة.

وتشكل الزيارات الميدانية إحدى حلقات التحقق المباشر من الجاهزية، بما يضمن انتقال المدارس من مرحلة التحضير إلى التشغيل الفعلي مع بدء العام الدراسي.

2737 حافلة مدرسية

وعلى مستوى النقل، جرى تجهيز 2737 حافلة مدرسية وفق متطلبات السلامة المعتمدة، استعداداً لنقل الطلبة مع انطلاق الدراسة، في ظل الأهمية التشغيلية لملف المواصلات خلال الأيام الأولى من العام.

وتستهدف جاهزية أسطول النقل تأمين حركة الطلبة من وإلى المدارس، والحد من أي تحديات قد تؤثر في انتظام وصولهم وانصرافهم، مع الالتزام باشتراطات الأمن والسلامة.

321 دورة للكوادر

وواكب الاستعداد التشغيلي استثمار مكثف في جاهزية الكوادر التعليمية والإدارية، إذ نفذت الهيئة 321 دورة تدريبية لتطوير المهارات ورفع الاستعداد المهني للعاملين في الميدان التربوي قبل استقبال الطلبة.

كما استقطبت 114 معلماً ومعلمة ضمن برنامج «معلّم وافتخر»، في خطوة تدعم رفد المدارس بكفاءات تعليمية وتعزيز جاهزية الموارد البشرية للعام الجديد.

وأكدت هيئة الشارقة للتعليم الخاص، ضمن حملة «مدرستي أسرتي»، جاهزية المنظومة لاستقبال الطلبة، متمنية لهم عاماً دراسياً حافلاً بالنجاح، في وقت تجمع استعدادات العام 2026-2027 بين التوسع في المنشآت، وفحص الجاهزية ميدانياً، وتأمين النقل المدرسي، ورفع كفاءة الكوادر لضمان انطلاقة مستقرة للعملية التعليمية.